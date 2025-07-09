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В Госдепе заявили о готовности США оказывать помощь Украине

Среда 09 июля 2025 03:05
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В Госдепе заявили о готовности США оказывать помощь Украине Фото: пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Соединенные Штаты остаются крупнейшим сторонником Украины в мире и будут оказывать Киеву помощь столько, сколько нужно.

Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Государственном департаменте США 8 июля.

Она отметила, что разговоры о приостановке передачи оружия Украине, которые происходили несколько дней назад, не следует рассматривать как новую политику или позицию Соединенных Штатов.

По ее словам, "наша страна была и остается самым большим сторонником Украины и "мы заботимся об этих людях (украинцах. - ред.), чтобы у них было все необходимое".

"Президент четко высказался о массовых убийствах, которые продолжаются, и о том, что это должно прекратиться, должен быть режим прекращения огня, и это должно быть решение между двумя сторонами", - отметила Брюс.

Она напомнила, что поставки американского оружия Украине были восстановлены и что президент Дональд Трамп глубоко обеспокоен и настроен решительно относительно способности украинцев защищаться.

"Ситуация достаточно сложная. Повторюсь, мы им (украинцам - ред.) помогаем. И будем продолжать помогать. Это наша позиция и она всегда была неизменной", - подчеркнула спикер Госдепа.

Приостановка поставок оружия для Украины

2 июля издание Politico сообщило о том, что США якобы приостановили поставки определенных видов вооружений для Украины. В частности, ракеты для систем ПВО и высокоточные боеприпасы.

В Белом доме отметили, что решение приостановить поставки принято в отношении всех стран мира, поскольку на складах существенно уменьшилось оружия.

Издание The Guardian отметило, что США приостанавливали поставки из-за дефицита ракет для систем ПВО Patriot.

8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Путин убивает много людей и поэтому США передадут Украине больше оборонительного оружия.

Во время телефонного разговора, Трамп пообещал президенту Владимиру Зеленскому прислать 10 перехватчиков для ЗРК Patriot.

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