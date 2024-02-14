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В Госдепе высказались об ударах Украины по флоту РФ в Черном море

Фото: Силы обороны Украины потопили российский корабль "Цезарь Куников" (росСМИ)
Автор: Владимир Костырин

В Госдепе США констатируют, что действия Сил обороны Украины по нанесению ударов по российскому Черноморскому флоту, в частности, сегодняшнее уничтожение большого десантного корабля "Цезарь Куников", существенно ограничили возможности оккупантов в акватории Черного моря.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

По словам представителя внешнеполитического ведомства Штатов, тот "факт, что российский флот не может действовать в Черном море как угодно", демонстрирует фундаментальное изменение стратегического позиционирования в Черноморском регионе.

Американский чиновник добавил, что РФ потеряла уже 20% кораблей своего Черноморского флота.

Комментируя ликвидацию украинскими защитниками российского БДК "Цезарь Куников" благодаря применению морских дронов, в Госдепе отметили, что "эти удары беспилотников в Черном море являются серьезным делом".

Также он добавил, что это было достигнуто "благодаря изобретательности, поддержке со стороны союзников и партнеров Украины, конечно, но на самом деле благодаря избранному Украиной креативному и технологически передовому подходу асимметричного пути, чтобы изменить баланс безопасности в Черном море".

Чиновник отметил, что соответствующее изменение баланса было важным для фундаментального элемента поддержки Украины со стороны Штатов, что заключается в том, чтобы способствовать развитию украинской экономики и способствовать тому, чтобы Украина самостоятельно поддерживала свои военные усилия.

"И они не смогли бы этого достичь, не сопротивляясь Черноморскому флоту и не держа Черноморский флот под угрозой", - подытожил представитель Госдепа.

Уничтожение ИДК "Цезарь Куников" 14 февраля

Ранее сообщалось, что 14 февраля утром в сети начали распространять информацию о том, что в районе Алупки временно оккупированного Крыма раздались взрывы и у побережья атаковали десантный корабль россиян.

Сообщалось, что на судне раздалась тревога, а впоследствии местные жители услышали несколько взрывов.

Позже Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что у берегов временно оккупированного Крыма был уничтожен большой десантный корабль кафиров "Цезарь Куников". В момент поражения корабль находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки.

В ГУР показали видео, как потопили российский десантный корабль и отметили, что его атаковали морские дроны Magura V5.

Более подробно об успешной атаке украинских защитников по кораблю захватчиков - в материале РБК-Украина.

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