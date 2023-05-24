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В Госдепе США заявили, что РФ прибегает к явным нарушениям "зернового соглашения"

Фото: Госдеп США обвинил РФ в препятствовании работе "зернового соглашения" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Государственный департамент США отметил явные нарушения Россией "зернового соглашения" - до сих пор блокирует трафик в одном из трех портов.

Об этом заявил спикер Госдепа США Мэттью Миллер, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

По словам Миллера, такое поведение РФ не новое, ведь оно препятствовало нормальной работе инициативы сразу после подписания соглашения.

"Мы должны четко понимать, что здесь происходит: стороны договорились обеспечить незакрытый экспорт украинских продуктов питания из трех портов. Но сейчас Россия отказывается допускать суда в один из этих трех портов, и это явное нарушение их обязательств в рамках Черноморской зерновой инициативы" , – объяснил Миллер.

Такие действия РФ могут привести к росту мировых цен на продовольствие и уменьшению доступности пищи для нуждающихся в помощи.

Что этому предшествовало?

"Зерновое соглашение" - договор между Украиной, Турцией, РФ и ООН, призванный к решению проблемы остановки поставок зерна из Украины в развивающиеся страны.

Срок действия сделки каждый раз продлевают несмотря на постоянные жалобы РФ и угрозы ее выхода по инициативе. Последний раз "зерновое соглашение" продлили 17 мая еще на два месяца.

Однако после этого РФ продолжила блокировать морской трафик в порту "Южный". Уже около месяца на территории порта заблокировано 1,5 млн агропродукции для 10 стран мира.

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