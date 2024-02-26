В Госдепе США отреагировали на призывы признать Россию государством-спонсором терроризма

Что предшествовало

После смерти российского оппозиционера Алексея Навального в США призвали внести Россию в список государств-спонсоров терроризма.

"Давайте признаем Россию спонсором терроризма в рамках законодательства США. Давайте заставим их заплатить цену за убийство Навального", - заявил сенатор от Республиканской партии Лиднси Грэм.

Он предположил, что соответствующий законопроект может быть зарегистрирован в американском Конгрессе уже в скором времени.

Что говорят в Госдепе США

"Мы должны очень серьезно в этом вопросе отнестись к незапланированным последствиям", - сказала вторая заместитель госсекретаря США Юри Ким.

Она сослалась на позицию президента США Джо Байдена по этому вопросу в сентябре 2022 года. Тогда он высказался против включения России в список государств-спонсоров терроризма.

Позже пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер пояснила, что по мнению президента США, "это не самый эффективный или сильный путь вперед, чтобы привлечь Россию к ответственности".

Она отметила, что такое определение может иметь непредсказуемые последствия для Украины и всего мира.

Список государств-спонсоров терроризма

США включили четыре страны в список государств-спонсоров терроризма: Кубу, Северную Корею, Иран и Сирию.

Включение в список государств-спонсоров терроризма предусматривает четыре основные категории санкций со стороны США, включая ограничения на оказание помощи США, запрет на оборонный экспорт и продажу, определенные ограничения на экспорт товаров двойного назначения и другие финансовые ограничения.

Также предусмотрено наказание лицам и государствам, которые ведут торговлю с такими странами.

В июне 2023 года в Конгресс США был внесен законопроект о признании РФ страной-спонсором терроризма. Инициативу поддержали представители Демократической и Республиканской партий. Однако законопроект так и не был принят.