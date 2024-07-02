В Госдепе США отреагировали на предложение Орбана о прекращении огня в Украине

Любое государство, которое имеет влияние или играет определенную роль, должно приложить все усилия, чтобы обеспечить полный выход российских войск с территории Украины.

Об этом заявил заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Патель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг .

"Мы (США - ред.) и НАТО четко заявили, что здесь на самом деле только одно решение: Российская Федерация просто должна выйти с территории Украины", - сказал Патель, комментируя предложение премьера Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня в Украине.

Он подчеркнул, что Россия является агрессором, посягающим на территориальную целостность и суверенитет Украины и пренебрегает Уставом ООН.

"Я оставлю право соответствующим странам говорить о своей политике, но мы четко заявили партнерам и союзникам по всему миру, что любое государство, имеющее влияние или играющее определенную роль, должно приложить все усилия, чтобы обеспечить полный выход России из Украины", - отметил представитель Госдепа США.