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В Госдепе США отреагировали на предложение Орбана о прекращении огня в Украине

Вторник 02 июля 2024 22:05
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В Госдепе США отреагировали на предложение Орбана о прекращении огня в Украине Фото: заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Патель (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Любое государство, которое имеет влияние или играет определенную роль, должно приложить все усилия, чтобы обеспечить полный выход российских войск с территории Украины.

Об этом заявил заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Патель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"Мы (США - ред.) и НАТО четко заявили, что здесь на самом деле только одно решение: Российская Федерация просто должна выйти с территории Украины", - сказал Патель, комментируя предложение премьера Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня в Украине.

Он подчеркнул, что Россия является агрессором, посягающим на территориальную целостность и суверенитет Украины и пренебрегает Уставом ООН.

"Я оставлю право соответствующим странам говорить о своей политике, но мы четко заявили партнерам и союзникам по всему миру, что любое государство, имеющее влияние или играющее определенную роль, должно приложить все усилия, чтобы обеспечить полный выход России из Украины", - отметил представитель Госдепа США.

Предложение Орбана

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сегодня, 2 июля, посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время встречи Орбан попросил Зеленского подумать о прекращении огня перед началом мирных переговоров.

Позже в Офисе президента Украины отметили, что Венгрия не стала первой страной, предлагающей Украине прекратить огонь. Но у Киева есть свой план, как достичь мира.

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