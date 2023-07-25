В Госдепе США уточнили слова Блинкена о 50% освобожденных территорий Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен недавно заявил о том, что Украина отвоевала половину своих территорий, которые захватили российские оккупационные войска. В Госдепе уточнили его слова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера на брифинге.
Миллер отметил, что, учитывая территорию оккупированного Россией Крыма, Украина вернула около 45% захваченных территорий.
По его словам, в период после 2014 Украина отвоевала 61% своих территорий без учета полуострова.
"Украина уже добилась невероятного успеха в возвращении территории, которую временно оккупировала Россия", - подчеркнул представитель Госдепа.
Что предшествовало
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина уже вернула себе около 50% захваченной Россией территории.
"Украина уже вернула себе около 50% захваченной территории. Это еще относительно ранние дни контрнаступления. Он идет тяжело", - сказал он.
При этом он намекнул, что контрнаступление будет продолжаться еще несколько месяцев.
"Это не произойдет в ближайшие неделю или две. Я думаю, что речь идет о нескольких месяцах", - подчеркнул госсекретарь.
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