В Госдепе США раскрыли детали недавнего визита заместителя Блинкена в Киев

Заместитель государственного секретаря США Узра Зея во время своего визита в Киев 18 октября провела ряд встреч с украинскими чиновниками, журналистами-расследователями, гуманитарными работниками и не только. Она также объявила об инициативах для победы в войне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный департамент США.
В американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что во время визита в Киев в прошлую пятницу Зея в разговоре с украинскими чиновниками отметила "непреклонную солидарность США".
Также она подтвердила поддержку Вашингтона д"ля помощи Украине победить", в укреплении ее демократической устойчивости, обеспечении "своего евроатлантического будущего, привлечении России к ответственности за ее зверства и продвижении полного правосудия для украинского народа и поддержке гуманитарной помощи США для наиболее уязвимых".
Заместитель госсекретаря Штатов по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Зея, в частности, общалась:
"Также она встретилась с журналистами-расследователями, гуманитарными работниками, ветеранами и внутренне перемещенными лицами, в частности, молодежью", - передали в Госдепе.
Кроме того, заместитель госсекретаря США выступила на церемонии по случаю 10-летия НАБУ.
Отмечается, что она "высоко оценила огромные достижения Украины в борьбе с коррупцией и решимость развивать их на фоне продолжающейся агрессивной войны России".
"Во время своей поездки замминистра Зея объявила о трех новых инициативах, чтобы помочь украинскому народу победить в войне и обрести будущее", - рассказали в американском ведомстве, и перечислили их:
В Госдепе уточнили, что этот грант также будет направлен на усиление сотрудничества между гражданским обществом и независимыми антикоррупционными учреждениями Украины.
Американская сторона отмечает, что данная инициатива должна помочь чиновникам и гражданскому обществу разработать внутренние механизмы возмещения для прямой компенсации и поддержки жертв и переживших преступления РФ "заложив основу для того, чтобы украинцы могли как можно быстрее открыть справедливость".
"Благодаря этому финансированию "ООН-Женщины" будет поддерживать украинские институты во внедрении Национального плана действий по WPS и будет содействовать лидерству, ответственности и участию женщин в реагировании на конфликты и восстановлении на всех уровнях", - рассказали в Госдепе США.
Напомним, 18 октября в посольстве США в Украине рассказали, что в Киев прибыла с визитом заместитель госсекретаря Штатов Узра Зея.
Подробности в посольстве тогда не раскрыли, но отметили, что во время своего визита американская чиновница подтвердит обязательство США поддерживать Украину в противостоянии военной агрессии со стороны РФ.
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