В Госдепе США раскрыли детали недавнего визита заместителя Блинкена в Киев
Заместитель государственного секретаря США Узра Зея во время своего визита в Киев 18 октября провела ряд встреч с украинскими чиновниками, журналистами-расследователями, гуманитарными работниками и не только. Она также объявила об инициативах для победы в войне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный департамент США.
В американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что во время визита в Киев в прошлую пятницу Зея в разговоре с украинскими чиновниками отметила "непреклонную солидарность США".
Также она подтвердила поддержку Вашингтона д"ля помощи Украине победить", в укреплении ее демократической устойчивости, обеспечении "своего евроатлантического будущего, привлечении России к ответственности за ее зверства и продвижении полного правосудия для украинского народа и поддержке гуманитарной помощи США для наиболее уязвимых".
Заместитель госсекретаря Штатов по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Зея, в частности, общалась:
- с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министром юстиции Ольгой Стефанишиной,
- министром по делам ветеранов Наталией Калмыковой,
- руководством Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП),
- председателем Высшего антикоррупционного суда Украины,
- заместителем министра внутренних дел Алексеем Сергеевым,
- и с первым заместителем председателя Национальной полиции Максимом Цуцкеридзе.
"Также она встретилась с журналистами-расследователями, гуманитарными работниками, ветеранами и внутренне перемещенными лицами, в частности, молодежью", - передали в Госдепе.
Кроме того, заместитель госсекретаря США выступила на церемонии по случаю 10-летия НАБУ.
Отмечается, что она "высоко оценила огромные достижения Украины в борьбе с коррупцией и решимость развивать их на фоне продолжающейся агрессивной войны России".
"Во время своей поездки замминистра Зея объявила о трех новых инициативах, чтобы помочь украинскому народу победить в войне и обрести будущее", - рассказали в американском ведомстве, и перечислили их:
- Бюро Государственного департамента США по вопросам международной борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности запустило грант в размере 5 миллионов долларов в партнерстве с Институтом отчетности о войне и мире для повышения прозрачности и подотчетности правительства путем поддержки организаций гражданского общества и журналистов-расследователей, которые "вносят существенный вклад в борьбу с коррупцией".
В Госдепе уточнили, что этот грант также будет направлен на усиление сотрудничества между гражданским обществом и независимыми антикоррупционными учреждениями Украины.
- Управление глобального уголовного правосудия Госдепа выделило 2 миллиона долларов Международной организации по миграции в поддержку репаративного правосудия для украинцев.
Американская сторона отмечает, что данная инициатива должна помочь чиновникам и гражданскому обществу разработать внутренние механизмы возмещения для прямой компенсации и поддержки жертв и переживших преступления РФ "заложив основу для того, чтобы украинцы могли как можно быстрее открыть справедливость".
- Кроме того, Бюро операций по конфликтам и стабилизации Государственного департамента США выделило 2 миллиона долларов "ООН Женщины на новое партнерство по продвижению женщин, мира и безопасности (WPS)" в Украине.
"Благодаря этому финансированию "ООН-Женщины" будет поддерживать украинские институты во внедрении Национального плана действий по WPS и будет содействовать лидерству, ответственности и участию женщин в реагировании на конфликты и восстановлении на всех уровнях", - рассказали в Госдепе США.
Напомним, 18 октября в посольстве США в Украине рассказали, что в Киев прибыла с визитом заместитель госсекретаря Штатов Узра Зея.
Подробности в посольстве тогда не раскрыли, но отметили, что во время своего визита американская чиновница подтвердит обязательство США поддерживать Украину в противостоянии военной агрессии со стороны РФ.
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