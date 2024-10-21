В Госдепе США раскрыли детали недавнего визита заместителя Блинкена в Киев

Заместитель государственного секретаря США Узра Зея во время своего визита в Киев 18 октября провела ряд встреч с украинскими чиновниками, журналистами-расследователями, гуманитарными работниками и не только. Она также объявила об инициативах для победы в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный департамент США .

В американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что во время визита в Киев в прошлую пятницу Зея в разговоре с украинскими чиновниками отметила "непреклонную солидарность США".

Также она подтвердила поддержку Вашингтона д"ля помощи Украине победить", в укреплении ее демократической устойчивости, обеспечении "своего евроатлантического будущего, привлечении России к ответственности за ее зверства и продвижении полного правосудия для украинского народа и поддержке гуманитарной помощи США для наиболее уязвимых".

Заместитель госсекретаря Штатов по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Зея, в частности, общалась:

с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министром юстиции Ольгой Стефанишиной,

министром по делам ветеранов Наталией Калмыковой,

руководством Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП),

председателем Высшего антикоррупционного суда Украины,

заместителем министра внутренних дел Алексеем Сергеевым,

и с первым заместителем председателя Национальной полиции Максимом Цуцкеридзе.

"Также она встретилась с журналистами-расследователями, гуманитарными работниками, ветеранами и внутренне перемещенными лицами, в частности, молодежью", - передали в Госдепе.

Кроме того, заместитель госсекретаря США выступила на церемонии по случаю 10-летия НАБУ.

Отмечается, что она "высоко оценила огромные достижения Украины в борьбе с коррупцией и решимость развивать их на фоне продолжающейся агрессивной войны России".

"Во время своей поездки замминистра Зея объявила о трех новых инициативах, чтобы помочь украинскому народу победить в войне и обрести будущее", - рассказали в американском ведомстве, и перечислили их:

Бюро Государственного департамента США по вопросам международной борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности запустило грант в размере 5 миллионов долларов в партнерстве с Институтом отчетности о войне и мире для повышения прозрачности и подотчетности правительства путем поддержки организаций гражданского общества и журналистов-расследователей, которые "вносят существенный вклад в борьбу с коррупцией".

В Госдепе уточнили, что этот грант также будет направлен на усиление сотрудничества между гражданским обществом и независимыми антикоррупционными учреждениями Украины.

Управление глобального уголовного правосудия Госдепа выделило 2 миллиона долларов Международной организации по миграции в поддержку репаративного правосудия для украинцев.

Американская сторона отмечает, что данная инициатива должна помочь чиновникам и гражданскому обществу разработать внутренние механизмы возмещения для прямой компенсации и поддержки жертв и переживших преступления РФ "заложив основу для того, чтобы украинцы могли как можно быстрее открыть справедливость".

Кроме того, Бюро операций по конфликтам и стабилизации Государственного департамента США выделило 2 миллиона долларов "ООН Женщины на новое партнерство по продвижению женщин, мира и безопасности (WPS)" в Украине.

"Благодаря этому финансированию "ООН-Женщины" будет поддерживать украинские институты во внедрении Национального плана действий по WPS и будет содействовать лидерству, ответственности и участию женщин в реагировании на конфликты и восстановлении на всех уровнях", - рассказали в Госдепе США.