В Госдепе США прокомментировали отставку Залужного

В Соединенных Штатах следят за ситуацией в Украине и отмечают успехи на поле боя. С новым военным руководством Киев сможет продолжать идти вперед.

Об этом представитель Государственного департамента США Дэниель Сайзек сказал в интервью РБК-Украина .

"Правительство США, конечно, смотрит на ситуацию в Украине и за тем, что там происходит. Президент Зеленский имеет право выбрать и назначить своего высшего военного командира. Администрация президента Байдена уверена, что Украина имеет сильное военное руководство, в котором нуждается", - сказал он.

При этом Сайзек отметил, что Украина добилась многих успехов, "хотя сейчас ситуация очень сложная и серьезная". Например, Украина вернула половину территорий, захваченных Россией после вторжения, открыла новый морской путь в Черном море для экспорта, Украина также смогла уничтожить несколько российских военных кораблей в Черном море,- рассказал представитель Госдепа.

"Здесь мы замечаем большие успехи Украины. Что нужно сделать дальше? По мнению правительства США, нужно изучить ситуацию и найти лучший путь вперед. И да, с новым командиром это также можно сделать", - считает Сайзек.

Отставка Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля сообщил о решении уволить с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Новым главнокомандующим был назначен Александр Сырский.

По данным опроса КМИС, решение об отставке Залужного могло негативно повлиять на уровень доверия украинцев к Зеленскому.