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В Госдепе США назвали самый простой путь окончания войны в Украине

Новина українською →
Пятница 14 июля 2023 12:20
В Госдепе США назвали самый простой путь окончания войны в Украине Фото: официальный представитель Госдепа США Андреа Калан (facebook.com/usaporusski)
Автор: Татьяна Степанова, Милан Лелич

Самым простым вариантом окончания войны в Украине является вывод российских войск с ее территории.

Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Андреа Калан в интервью РБК-Украина.

"Эта война может закончиться сегодня. Я знаю, что мы говорим часто: Путин может однажды решить вывести войска из Украины и положить конец войне, и дать украинцам жить спокойно. До сих пор это самый простой вариант", - сказала Калан.

Она подчеркнула, что Путин начал эту войну, и именно он может положить ей конец.

"Мы знаем, что наконец война заканчивается дипломатическим путем. Но пока Путин не выведет войска из Украины, НАТО, США будут помогать Украине и материально, и военной техникой и боеприпасами, и гуманитарной помощью", - добавила представитель Госдепа США.

Без вывода российских войск мира в Украине не будет

В тексте совместного коммюнике стран-членов НАТО по Украине отмечается, что Россия должна полностью и безоговорочно вывести все свои силы и технику с территории Украины. Достичь крепкого и справедливого мира без выполнения этого условия будет невозможно.

"Россия должна немедленно прекратить эту незаконную агрессивную войну, прекратить применение силы против Украины, полностью и безоговорочно вывести все свои силы и технику с территории Украины в пределах ее международно-признанных границ, распространяясь на ее территориальные воды", - говорится в тексте.

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