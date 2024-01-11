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В Госдепе США назвали крупнейший экспортный маршрут украинского зерна

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Румыния остается крупнейшим альтернативным экспортным маршрутом Украины для зерна и других товаров в дополнение к собственному черноморскому коридору Киева.

Об этом заявил помощник секретаря Госдепартамента США по делам Европы и Евразии Джим О'Брайен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, в декабре Украина экспортировала около 7,5 млн тонн зерна, в основном через свой собственный коридор, а также через Констанцу.

"Я вижу, что в дальнейшем будет наблюдаться некий баланс. Чтобы восстановиться, Украине нужно экспортировать. Я думаю, что сохранение нынешнего уровня экспорта - около семи млн тонн зерна и еще около миллиона тонн других товаров в месяц - означает для украинской экономики более 25 млрд долларов ВВП в год. Это 5-6 млрд налоговых поступлений", - заявил он. 

В 2023 году через румынскую Констанцу было экспортировано 14 млн метрических тонн зерна, что составляет примерно 40 % от общего объема поставок зерна в порту за год, по сравнению с 8,6 млн тонн в 2022 году.

Однако во второй половине года объемы транзита снизились после того, как Россия нанесла несколько ударов по речным портам Украины, расположенным на Дунае, со стороны Румынии - члена ЕС и НАТО.

"Зерновой коридор"

В середине июля Россия вышла из "зернового соглашения", позволявшего экспортировать украинское зерно Черным морем. После этого Украина приняла решение возобновить экспорт без возобновления участия страны-террориста. Россияне всячески пытаются препятствовать работе "зернового коридора", в том числе ударами по портам и инфраструктуре.

Уже в августе Украина открыла временные коридоры гражданских торговых судов. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода судов, находящихся в украинских портах еще с начала войны.

Как рассказывал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, по состоянию на 4 декабря временным коридором уже прошли 200 судов. Они экспортировали более 7 млн тонн грузов из одесских портов. Сейчас эта цифра гораздо больше.

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РумынияСоединенные Штаты АмерикиВойна России против Украинызерновой коридор