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В Госдепе спрогнозировали реакцию стран в случае атаки РФ на их корабли в Черном море

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Среда 26 июля 2023 03:12
В Госдепе спрогнозировали реакцию стран в случае атаки РФ на их корабли в Черном море Фото: заместитель представителя внешнеполитического ведомства США Ведант Пател (GettyImages)
Автор: Владимир Костырин

Государства, которые принимали участие в "зерновом соглашении", и чьи суда остаются в Черном море, в случае атаки РФ на свои корабли не станут "так легко" воспринимать нападение.

Об этом заявил заместитель главы Государственного департамента США Ведант Пател, передает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

По словам представителя Госдепа, в акватории Черного моря есть корабли, участвовавшие в Черноморской зерновой инициативе - из каждого уголка мира.

"Я уверен, что соответствующие страны легко не отреагируют, если Россия атакует эти корабли", - отметил чиновник.

Особенно потому что эти судна участвовали в Черноморской зерновой инициативе, чтобы доставить зерно и продукты из Украины в государства, которые очень нуждаются в такой продукции, добавил Пател.

Атака РФ по порту Рени

Российские войска в ночь на 24 июля атаковали в Одесской области речной порт Рени на Дунае, который расположен вблизи границы с Румынией. Из-за удара дронов-камикадзе был разрушен ангар с зерном и резервуары для других видов грузов.

Эта воздушная атака стала продолжением почти ежедневных обстрелов Одесской области после того, как РФ заявила о выходе из "зернового соглашения".

Как заявили в МИД Румынии, во время российской атаки на дунайский порт Рени 24 июля получило повреждения румынское судно. Также в министерстве добавили, что ни один румынский гражданин не пострадал.

Напомним также, что Международная морская организация призвала РФ соблюдать международные конвенции и прекратить угрозы торговому судоходству в Черном море.

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