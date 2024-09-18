В Госдепе объяснили, какая поддержка со стороны США поможет Украине победить в войне

Вашингтон считает, что в войне России против Украины нет такого вида оружия, которое имело бы решающее значение и помогло Киеву одержать победу. Это может сделать комплекс мер, над которыми США продолжают работать.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг в Вашингтоне.

Во время беседы с американскими журналистами чиновник ответил на вопрос о ракетах большой дальности от США, на применение которых Украина просит снять ограничения.

Он подтвердил, что американская и британские стороны продолжат обсуждение этого вопроса во время Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) на следующей неделе.

Представитель Госдепа также повторил позицию США о том, что "нет никакой способности, которая, в конце концов, сама по себе была бы волшебной палочкой, которая имела бы решающее значение в этом конфликте".

"Существует ряд разных возможностей, которые вместе могут помочь Украине выиграть эту войну, и это то, что мы продолжаем предоставлять им", - сказал Миллер.

Он добавил, что Штаты продолжают оценивать, существуют ли "дополнительные возможности, дополнительные тактики, дополнительные методы, которые мы должны предоставлять им (украинцам - Ред.)".

"И когда мы оценим, что это в их интересах и интересах Соединенных Штатов, мы это сделаем", - подчеркнул спикер Госдепа.

А на вопрос о том, как Вашингтон ожидает, что Украина одержит победу в широкомасштабной войне с РФ, Миллер рассказал о комплексе мер в контексте помощи со стороны США.

"Мы ожидаем, что они победят, продолжая предоставлять им миллиарды долларов помощи в сфере безопасности, которую мы оказывали им с начала этого конфликта. Типа помощи в сфере безопасности, которая вместе с храбрым украинским боевым путем привела к тому, что они отбили большую часть территории, которую они потеряли в Украине в первые дни войны", - рассказал американский чиновник.

Что предшествовало

Отметим, страны-партнеры Украины в последнее время начали активно обсуждать вопросы снятия ограничений для ВСУ на нанесение ударов по территории России переданным в рамках помощи оружием.

Недавно издание The Times сообщало о том, что США согласились разрешить ВСУ использовать британские и французские ракеты Storm Shadow/SCALP для атак на территорию РФ.

Также издание The Guardian писало, что американские и британские власти уже приняли соответствующее решение об украинских ударах по РФ, но не объявляют его.

Подчеркнем, что пока официального подтверждения таким слухам нет.

Также британские СМИ писали, что Лондон не позволит Украине наносить удары по РФ дальнобойным оружием без согласия Вашингтона.