В Госдепе ожидают, что ВСУ и дальше смогут использовать Starlink

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Руководитель государственного департамента США отказался комментировать сообщение, подтвержденное Маском, о том, что основатель SpaceX в прошлом году по запросу Украины отказался активировать Starlink в оккупированном Россией Крыму, чтобы помочь атаковать флот РФ.

Блинкен отметил, что Starlink был жизненно важным инструментом для украинцев, чтобы они могли общаться друг с другом, и особенно для военных в их усилиях защитить всю территорию Украины.

"Мы надеемся и ожидаем, что эта технология останется полностью доступной для украинцев", - заявил госсекретарь США.

Starlink в Украине

По последним данным, наше государство получило с начала войны 42 тысяч терминалов спутниковой связи Starlink, которые передала компания SpaceX и партнеры Украины.

7 сентября CNN опубликовал отрывок книги об Илоне Маске, в котором говорилось о срыве атаки на российский флот. Миллиардер якобы тайно отдал приказ отключить Starlink над Крымом, чтобы не допустить удара по кораблям страны-агрессора.

Впоследствии сам Илон Маск заявил, что он не давал такой задачи своим специалистам, поскольку Starlink там не работал. Руководитель ГУР Кирилл Буданов подтвердил, что спутниковый интернет некоторое время не работал возле Крыма.