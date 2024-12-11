Госдепартамент США одобрил продажу Украине оборудования для обслуживания F-16
Госдепартамент США предварительно одобрил продажу правительству Украины сопутствующего оборудования для техобслуживания истребителей F-16. Ориентировочная стоимость пакета составляет 266,4 млн. долларов США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Агентства по вопросам сотрудничества в сфере безопасности Минобороны США.
Агентство выдало необходимый сертификат и уведомило об этом американский Конгресс.
Отмечается, что правительство Украины обратилось к США с просьбой приобрести и обеспечить:
- объединенную систему планирования миссий (JMPS);
- простые ключевые загрузчики (SKL) AN/PYQ-10;
- незначительные модификации истребителей и их техническую поддержку;
- программу совершенствования компонентов двигателя (CIP);
- запасные и ремонтные части, расходные материалы и аксессуары;
- поддержку ремонта и возврата;
- программное обеспечение для вооружения, оборудование для поддержки программного обеспечения для вооружения, а также засекреченное и несекретное программное обеспечение, и поддержку доставки;
- засекреченные и несекретные публикации и документацию;
- подготовку личного состава и тренировочное оборудование;
- исследования и обзоры;
- инженерно-технические услуги правительства США;
- услуги по ремонту и обслуживанию самолетов F-16, F-17, F-18, F-20;
- инженерные, технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков, а также другие связанные с ними элементы логистики и программной поддержки.
Ориентировочная общая стоимость всего заявленного оборудования составляет 266,4 миллиона долларов.
Главными подрядчиками заявлены компании Sabena (Шарлеруа, Бельгия), Lockheed Martin Aeronautics (Форт-Уорт, штат Техас) и Pratt and Whitney (Ист-Гартфорд, штат Коннектикут).
Отмечается, что этот пакет помощи улучшит способность Украины противостоять нынешним и будущим угрозам, предоставляя ей более мощную систему противовоздушной обороны для выполнения миссий по самообороне и обеспечения региональной безопасности.
Истребители F-16 для Украины
В мае 2023 года Украина и западные партнеры создали т.н. "авиационную коалицию", задача которой - усилить Воздушные силы западными истребителями.
В августе этого года в Украину прибыли первые истребители F-16, которые передали Дания и Нидерланды. Они результативно отражали массированные ракетные атаки России летом и осенью.
На днях Украина получила вторую партию F-16 от Дании.
По данным СМИ, Воздушные силы смогут сформировать эскадрилью истребителей F-16 (от 8 до 30 и более единиц) не ранее весны-лета 2025 года.
В настоящий момент одна из групп украинских пилотов продолжает обучение в Аризоне и прибудет в Украину в начале следующего года.
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