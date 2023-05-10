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Госдеп призвал немедленно продлить "зерновое соглашение"

Фото: Госдеп призвал немедленно продлить "зерновое соглашение" (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В Государственном департаменте Соединенных Штатов отметили необходимость продолжить Черноморскую зерновую инициативу,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Госдепа США в Twitter.

"Существует настоятельная необходимость продлить и расширить Черноморскую зерновую инициативу, чтобы обеспечить кораблям доступ к портам Украины", - говорится в заявлении.

По словам представителей Госдепа, это необходимо, чтобы больше продовольствия могло попасть на мировые рынки.

Напомним, в среду, 10 мая, в Стамбуле начались переговоры между Украиной, Россией, Турцией и ООН по продлению "зернового соглашения". Они продлятся два дня.

Мы также сообщали, что в Стамбуле обсуждают продление "зернового соглашения" на два месяца.

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