Госдеп ответил на угрозы Лаврова советом вывести войска из Украины
Государственный департамент США ответил на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о российских "красных линиях". Заявление касалось планов США поставить Украине ракеты увеличенной дальности JASSM.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ и Интерфакс.
Российский журналист попросил прокомментировать заявление Лаврова спикера Госдепартамента США Мэтью Миллера во время брифинга.
"Наша поддержка Украины осуществляется из-за незаконной войны которую Россия развязала против Украины. Поэтому, если Россия хочет покончить с действиями, направленными против российских солдат, лучший способ сделать это – прекратить войну и выйти из Украины", - сказал Миллер.
Лавров, в частности, призвал США не шутить по поводу "красных линий России" при рассмотрении вопроса о поставках Украине ракет.
"Они должны понимать о наших "красных линиях". Не надо шутить о наших "красных линиях". И они прекрасно знают, где они проходят", - сказал Лавров.
Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что никаких красных линий России не существует. Эта концепция "рассыпалась" после того, как украинские защитники начали контролировать часть Курской области.
Россия периодически пугает применением ядерного оружия в случае нарушения ее "красных линий". Эти линии нарушались уже неоднократно, последнее такое нарушение – вторжение Украины в Курскую область РФ. Однако на западных партнеров эти угрозы производят впечатление, поэтому они затягивают предоставление Украине необходимого для победы оружия.
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