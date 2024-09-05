Госдеп ответил на угрозы Лаврова советом вывести войска из Украины

Государственный департамент США ответил на заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о российских "красных линиях". Заявление касалось планов США поставить Украине ракеты увеличенной дальности JASSM.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ и Интерфакс .

Российский журналист попросил прокомментировать заявление Лаврова спикера Госдепартамента США Мэтью Миллера во время брифинга.

"Наша поддержка Украины осуществляется из-за незаконной войны которую Россия развязала против Украины. Поэтому, если Россия хочет покончить с действиями, направленными против российских солдат, лучший способ сделать это – прекратить войну и выйти из Украины", - сказал Миллер.

Лавров, в частности, призвал США не шутить по поводу "красных линий России" при рассмотрении вопроса о поставках Украине ракет.

"Они должны понимать о наших "красных линиях". Не надо шутить о наших "красных линиях". И они прекрасно знают, где они проходят", - сказал Лавров.