Госдеп отверг проект бюджета с пунктом о прекращении поддержки НАТО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

Спикер Госдепа Тэмми Брюс не заявила однозначно, что прекращение финансирования НАТО исключено, но она неоднократно подчеркивала, что ни один план не будет окончательным, пока президент США Дональд Трамп не представит Конгрессу полный федеральный бюджет.

Согласно меморандуму, с которым ознакомилось NBC News, финансирование Госдепартамента и оставшихся программ агентства USAID должно быть сокращено до 28,4 млрд долларов - почти вдвое по сравнению с прошлогодним бюджетом.

У Трампа рекомендовали сократить взносы в более чем 20 международных организаций на 89% - с 1,4 млрд долларов до 169 млн долларов. В том числе, "полную отмену финансирования" ООН и НАТО.

"Меня действительно беспокоит слово "ликвидировать", - сказала Брюс, добавив, что она ездила с госсекретарем США Марко Рубио в штаб-квартиру НАТО, где он "подтвердил нашу полную приверженность НАТО, как и президент Соединенных Штатов".

Представитель Госдепартамента заявила, что идея об отказе финансирования НАТО "не может быть дальше от истины", добавив, что "речь идет о том, чтобы сделать НАТО сильнее".

Кроме того, проект бюджета предусматривает сокращение помощи иностранным государствам на 56% - до 16,9 млрд долларов. В эту сумму входит 2,1 млрд на создание нового фонда под названием "Фонд возможностей "Америка прежде всего"", при этом значительно сокращается финансирование программ глобального здравоохранения, гуманитарной и оборонной помощи.

Ожидается, что окончательное предложение по бюджету будет представлено Конгрессу США в этом месяце.