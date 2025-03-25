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Госдеп США отреагировал на ракетный удар по центру Сум

Вторник 25 марта 2025 11:47
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Госдеп США отреагировал на ракетный удар по центру Сум Фото: Госдеп США отреагировал на ракетный удар по центру Сум (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 24 марта, Россия нанесла ракетный удар по центру Сум, в результате чего пострадали более сотни человек. США осуждают любые "последствия" для гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Государственного департамента США Тэмми Брюс во время брифинга.

Комментируя ракетный удар российских террористов, Брюс заявила, что Вашингтон "осуждает последствия для гражданского населения" и продолжает работать над вопросом прекращения огня.

"... и переговоры в Саудовской Аравии сейчас направлены на то, чтобы добиться этого обязательства и выполнить его. Вот почему мы делаем то, что делаем, потому что такие результаты, как в любой войне, являются проблематичными и болезненными, и мы хотим остановить и вернуть все назад. Именно поэтому мы делаем то, что делаем сейчас", - добавила она.

Отдельно стоит добавить, что пресс-секретарь Госдепа прямо не указала, что Штаты осуждают действия именно России и ее регулярные обстрелы.

Обстрел Сум 24 марта

Вчера враг нанес ракетный удар по центру города Сумы, в результате чего повреждения получили школа, больница, а также многоэтажные дома. Сначала было известно о 28 пострадавших, но их количество постепенно росло. По состоянию на сейчас известно о 101 раненом.

По словам главы Министерства иностранных дел Андрей Сибига, российский выстрел произошел на фоне пустых заявлений террористов о мире.

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