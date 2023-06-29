Госдеп США об ударе по Краматорску: ошеломлены, но не удивлены поведением РФ

Как отметил представитель Госдепа, Штаты беспрекословно осуждают нападения на мирных жителей и "выражают искренние соболезнования тем, кто погиб во время последнего удара по центру города".

При этом американский чиновник подчеркивает, что в Белом доме ошеломлены такой жестокой атаке оккупантов, однако не удивлены поведением РФ.

Удар по Краматорску в Госдепе назвали еще одним примером, что указывает на продолжение Россией эскалации и "нескрываемой жестокости своей агрессивной войны в Украине".

"Пока другие сосредоточены на поиске способов покончить с этой войной, Россия снова наносит удары и применяет беспилотники и ракеты по жилым кварталам соседней страны", - сказал Пател.

Ракетная атака РФ по Краматорску

Российские оккупанты нанесли 27 июня ракетный удар по Краматорску, применив "Искандер". Захватчики били по заведению общепита в центре города, где в это время было много посетителей, а также по частному сектору села Беленькое.

После вражеской атаки на месте происшествия шли спасательные работы, которые усложнялись разбором завалов.

По уточненных данным, в результате ракетной атаки по Краматорску погибли 11 человек, среди которых трое детей. Получили ранения более 60 граждан.

Больше о ракетной атаке на Краматорск - читайте в материале РБК-Украина.