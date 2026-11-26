Украина может приобрести у США пакет для обслуживания истребителей F-16 и связанное оборудование ориентировочной стоимостью 621,9 млн долларов. Государственный департамент США одобрил возможные продажи, о которых просил украинское правительство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Бюро по политико-военным вопросам Госдепа США.

В пакет входят пиротехнические устройства с патронным и пороховым приводом, лабораторное оборудование и транспортное обеспечение.

Как пояснили в Госдепе, их прибавят к ранее заключенному соглашению, стоимость которого была ниже порога, с которого о продаже нужно сообщать Конгресс.

Закупку Украина оплатит денежными средствами Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии из программы JUMPSTART. А американских средств эта продажа не предусматривает.

"Предлагаемая продажа повысит способность Украины противодействовать нынешним и будущим угрозам, дополнительно оснастив ее для миссий по самообороне и региональной безопасности с более мощной противовоздушной обороной", - отметили в Госдепе.

В американском ведомстве также считают, что Украина без труда интегрирует эти товары и услуги в свои Силы обороны.

"Предлагаемая продажа способствует достижению внешнеполитических целей и целей национальной безопасности Соединенных Штатов, укрепляя безопасность страны-партнера", - добавили в Госдепе.

По оценке ведомства, продажи не отразятся негативно на оборонной готовности США. Для его реализации не придется направлять в Украину дополнительных представителей американского правительства или подрядчиков.