Госдеп США предупреждает: следующие дни станут критическими для мира в Украине

Госдеп США заявил, что следующие несколько дней будут решающими для мира в Украине. Вашингтон ожидает шагов со стороны российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала News Nation.

В Вашингтоне заявили, что ближайшие дни могут стать критическими для установления мира в Украине.

Брюс подчеркнула, что США ждут от России не заявлений, а реальных шагов - в частности, немедленного прекращения огня.

Она прокомментировала предложение главы МИД Украины Андрея Сибиги, который заявил, что Киев готов поддержать инициативу с перемирием уже сейчас, без ожидания 9 мая.

"Если это действительно гуманитарные обязательства, то зачем ждать 10 дней? И дело не в том, что просят президент США и госсекретарь (Дональд Трамп и Марко Рубио - ред.), а в том, что нам нужны реальные действия, которые покажут, что эти стороны, особенно Путин, серьезно настроены остановить кровопролитие", - сказала Брюс.

В Госдепе подчеркнули, что сейчас не время для символических заявлений, а момент истины для оценки реальных намерений Кремля.

США ожидают, что Москва продемонстрирует готовность к миру не на словах, а в действиях.