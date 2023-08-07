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Госдеп США назвал продуктивным участие Китая в саммите по Украине в Джидде

Фото: Мэтью Миллер (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Участие Китая в саммите по Украине организованном Саудовской Аравией в минувшие выходные является продуктивным.

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы давно говорили, что для Китая было бы продуктивно сыграть роль в прекращении войны в Украине, если бы он был готов играть роль, которая бы уважала территориальную целостность Украины и суверенитет Украины", - сказал Миллер.

Он добавил, что заместитель госсекретаря по политическим вопросам
дел Виктория Нуланд и советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан встретились со специальным посланником Китая на встрече, чтобы передать это сообщение.

Переговоры с Россией о войне в Украине

Миллер также отметил, что нет какой-то конкретной страны, которая "ведет" переговоры с РФ. По его словам, сама Россия еще не проявила интереса к мирным переговорам с Украиной, но когда это сделают россияне, это будет считаться лидерством Украины.

Саммит в Саудовской Аравии

На двухдневной встрече в Саудовской Аравии, состоявшейся 5-6 августа, главной темой стала украинская "формула мира". О встрече первой сообщила The Wall Street Journal. Впоследствии информацию подтвердили и в Офисе президента.

На саммит были приглашены представители более 40 стран, среди которых Индия, Бразилия, Индонезия, Египет, Мексика и Китай.

Руководитель ОП Андрей Ермак по итогам саммита заявил, что некоторые представители имели разные взгляды, однако все страны показали приверженность принципам Устава ООН, международного права и уважения суверенитета и нерушимости территориальной целостности государств.

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