Госдеп США: наша цель - победа Украины, мы будем и дальше помогать

Отвечая на вопрос, готовы ли США все это время предоставлять Украине ресурсы, которых будет достаточно для победы над Россией, а не только ее сдерживания, Сайзек сказал, что "администрация президента Джо Байдена обсуждает этот вопрос постоянно с партнерами в Европе".

"Ведь цель США, чтобы поддержки от нас и европейских партнеров было достаточно, чтобы Украина победила. А что значит победить? Наша позиция очень ясна: Украина должна вернуть себе свою территорию. И США считают, что Украина должна решать, как вести свою самооборону" и как вести любые возможные переговоры с Россией, когда Украина сочтет, что наступило правильное время", - отметил представитель Госдепа.

Он добавил, что контрнаступление ВСУ проходит довольно тяжело, но украинские военные очень мужественно обороняются.

"Поэтому мы понимаем, что ни одно простое решение, урегулирование не будет означать, что линия фронта останется там, где она находится сегодня. США не думают, что это то, что должно быть. И потому правительство США работает ежедневно и пытается как можно больше поддерживать Украину самому, и с партнерством со стороны европейцев", - подчеркнул Сайзек.

Финансирование США помощи Украине

Напомним, еще в октябре президент США Джо Байден запросил у Конгресса около 105 миллиардов долларов. Пакет предусматривает финансирование помощи Украине на более 61 млрд долларов, финансирование помощи Израилю и не только.

Вскоре после этого спикер Палаты представителей США Майк Джонсон захотел не объединять Украину и Израиль в один пакет. Он внес законопроект по отдельной помощи Израилю на рассмотрение Палаты представителей, его поддержали.

При этом в Сенате отказались даже рассматривать такую инициативу. Там поддерживают предложение Байдена.

По информации СМИ, инициативу президента вынесут на голосование в верхней палате Конгресса уже сегодня, 4 декабря.

В то же время те деньги, которые США предусмотрели на помощь Украине ранее, уже заканчиваются.

Как сообщили в Белом доме, США не будут в состоянии предоставлять Украине новое оружие в случае, если Конгресс не выделит финансирование для таких поставок.