ua ru
Чт, 10 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Госдеп США разрешил продажу Литве систем HIMARS

Новина українською →
Вашингтон, Среда 09 ноября 2022 23:39
Госдеп США разрешил продажу Литве систем HIMARS Фото: РСЗО HIMARS получит Украина от США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Литве реактивных систем залпового огня HIMARS и сопутствующего оборудования на сумму 495 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Литва запросила продажу восьми систем HIMARS, а также различных боеприпасов к ним.

"Предлагаемая продажа будет отвечать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, поскольку поможет укрепить оборонные возможности союзника по НАТО, который является важной силой, обеспечивающей политическую стабильность и экономический прогресс в Восточной Европе", - говорится в заявлении.

Отмечается, что администрация США официально уведомила Конгресс о своем решении. У законодательного органа теперь есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.

Напомним, Госдеп одобрил возможную продажу Финляндии американских управляемых ракет GMLRS и другого оборудования на 535 млн долларов.

Ранее Государственный департамент США одобрил продажу Эстонии ракетных систем HIMARS в рамках сделки на сумму 500 миллионов долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Литва Оружие из США
NEWS
Оккупанты отходят? Что происходит в Херсоне и области
Оккупанты отходят? Что происходит в Херсоне и области
DAILY
Сергей Притула: Мы ходим по историческому кругу и всегда возвращаемся к войне с Россией
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Сергей Притула: Мы ходим по историческому кругу и всегда возвращаемся к войне с Россией