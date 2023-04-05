ua ru
Ср, 05 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Госдеп о будущем Украины: Сильная и независимая демократия

Новина українською →
Среда 05 апреля 2023 03:46
Госдеп о будущем Украины: Сильная и независимая демократия Фото: В Госдепе заявили, что США видят будущее Украины как сильной и независимой демократии (flickr.com)
Автор: Олег Васкив

Соединенные Штаты будут продолжать оказывать помощь Украине в борьбе с российской агрессией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственного департамента США после встречи в Брюсселе госсекретаря Энтони Блинкена и главы МИД Дмитрия Кулебы.

"Госсекретарь подтвердил поддержку со стороны Соединенных Штатов сотрудничества Украина-НАТО, а также долгосрочную приверженность развитию обороноспособности Украины и возможностям сдерживания", - отметили американские дипломаты.

Во внешнеполитическом ведомстве также указали, что Блинкен и Кулеба обсудили, в частности дальнейшую военную помощь от Вашингтона для Киева.

"Госсекретарь подчеркнул важность будущего Украины как сильной, независимой и демократической страны", - добавили в Государственном департаменте США.

Напомним, Соединенные Штаты объявили новый пакет помощи для Украины на сумму 2,6 миллиарда долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Государственный департамент США
NEWS
Арест отменен. Трамп покинул зал суда после зачитывания обвинений
Арест отменен. Трамп покинул зал суда после зачитывания обвинений
DAILY
Шаг к победе. От чего зависит успех наступления ВСУ и как оно может изменить войну
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Шаг к победе. От чего зависит успех наступления ВСУ и как оно может изменить войну