RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Госдеп о двухпартийной поддержке Украины в новом Конгрессе: Важно сохранять такой подход

Фото: Спикер Госдепартамента США Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Олег Васкив

В Государственном департаменте Соединенных Штатов убеждены, что двухпартийная поддержка Украины сохранится на новой сессии Конгресса, которая началась 3 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Госдепа США Неда Прайса, сделанное на брифинге.

"Мы услышали как от демократов, так и от республиканцев, что они понимают необходимость и дальше поддерживать украинский народ", - отметил спикер.

Прайс указал, что говорится о принципах глобального мирного порядка, начатого почти восемь десятилетий назад.

"Поэтому это важно для нас, это важно и для Конгресса, чтобы мы сохраняли такой подход", - указал представитель Госдепа.

В то же время представитель добавил, что большое количество когрессменов прошедшей сессии, которые будут работать и сейчас, выражают широкую поддержку народу и правительству Украины.

Напомним, Палата представителей Конгресса по Сенату утвердила бюджет США на 2023 год, предусматривающий большой пакет финансовой помощи для Украины .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКонгресс США