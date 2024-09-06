"Ожидаем консервативный": Корниенко рассказал, каким будет госбюджет-2025

"Я думаю, что не будет никаких нарушений дедлайнов, 15 числа внесет Кабмин (законопроект о госбюджете - ред.). Бюджет ожидаем консервативный", - сказал Корниенко.

Он отметил, что у Украины "нет никаких возможностей сильно тратить средства на что-либо".

"Конечно, это два больших блока, которые мы уже понимаем. Они идут два последних года. Все налоги, все сборы, все что мы собираем внутри страны, идет на ВСУ - на зарплаты, Силы обороны, оружие, материально-техническое обеспечение, питание бойцов", - рассказал первый заместитель главы ВР.

И, по его словам, соответственно, международная помощь аккумулируется на социальные расходы Украины - образование, программа медицинских гарантий, небольшие программы поддержки бизнеса, такие как 5-7-9. А также социальные расходы - малозащищенные слои и субсидии.

"Конечно, это государственное управление. 150 тысяч государственных служащих, мы работаем над более справедливой, более оптимизированной системой оплаты труда. Это будет иметь также отражение в бюджете. Конечно работаем над тем, чтобы все отрасли которые мы хотим, в частности, новыми назначениями укрепить, чтобы они тоже работали, развивались - это спорт, культура, стратегическая коммуникация", - отметил Корниенко.

Также первый заместитель главы ВР ожидает, что расходы на Министерство иностранных дел не уменьшатся. Ведь открываются новые посольства, в частности, в Африке.

По его словам, это достаточно затратная часть, "но это очень важно для укрепления международного имиджа Украины".

"Конечно, если мы говорим о дополнительных источниках поступления, это все-таки и пробовать нам работать с тем, чтобы проходила приватизация. Я здесь максимально за", - добавил Корниенко.