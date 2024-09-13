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Госбюджет-2025. Какой курс доллара Кабмин заложил на следующий год

Украина, Пятница 13 сентября 2024 22:27
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Госбюджет-2025. Какой курс доллара Кабмин заложил на следующий год Фото: Госбюджет-2025 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Правительство утвердило проект государственного бюджета на 2025 год. В Министерстве финансов Украины рассказали, какой курс доллара у него заложили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Согласно презентации Минфина, в проекте на 2025 год спрогнозировано, что обменный курс будет составлять 45 гривен до 1 доллара.


Госбюджет-2025. Какой курс доллара Кабмин заложил на следующий год

Напомним, сегодня, 13 сентября, Кабмин утвердил госбюджет-2025. Подробнее о приоритетах на следующий год рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В то же время вечером 13 сентября бюджетный комитет Верховной Рады одобрил ко второму чтению законопроект об увеличении расходов на оборону в 2024 году на 500 млрд гривен.

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