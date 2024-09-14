Госбюджет-2025: где Украина будет брать деньги, на что будет тратить, и как мы будем жить

Приоритеты бюджета-2025

13 сентября правительство одобрило проект государственного бюджета Украины на 2025 год, который будет передан на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Доходы общего фонда госбюджета на следующий год (без учета официальных трансфертов и грантов) предусмотрены на уровне 2007,4 млрд грн; расходы общего фонда государственного бюджета составляют 3643,6 млрд грн.

Финансовый ресурс на сектор безопасности и обороны в 2025 году вырастет до 2223 млрд грн, что составляет 26,3% от прогнозируемого ВВП страны. Предусмотренные расходы включают в себя денежное, вещественное и продовольственное обеспечение военных, приобретение вооружения, военной техники и поддержку оборонно-промышленного комплекса.

Обеспечение социальной защиты остается важным приоритетом. Помощь ветеранам войны – финансирование программ поддержки сохранено на уровне текущего года, с учетом распределения инвестиционных проектов. Средства для ВПЛ, лиц с инвалидностью, льготы и субсидии, трансферты Пенсионного фонда на выплату пенсий будут учтены в полном объеме. Кроме того, в 2025 году будут индексированы пенсии (с 1 марта 2025 года).

В поддержку социально незащищенных граждан выделено 419,2 млрд грн, из которых 237,9 млрд грн направляется Пенсионному фонду на выплаты пенсий, 127,9 млрд грн – на помощь малообеспеченным семьям и лицам в сложных жизненных обстоятельствах, а 42,3 млрд грн – на выплату льгот и субсидий. Также предусмотрены средства для программ поддержки лиц с инвалидностью и семей с детьми.

Расходы на здравоохранение составят 210,7 млрд грн, включая финансирование программы медицинских гарантий и обеспечение больниц лекарствами и медицинскими изделиями для лечения тяжелых заболеваний. Приоритетами, в частности, является создание единого медицинского пространства и обеспечение жильем медицинских работников в сельской местности.

На образование запланировано 169,3 млрд грн, что включает выплату заработной платы учителям, гранты на получение высшего образования, обеспечение учебниками и здоровое питание учащихся. Также предусмотрено 9,6 млрд грн на развитие культуры и информационного пространства, 4 млрд грн - на цифровую трансформацию, в частности на финансирование Инновационных проектов для обеспечения потребностей сектора безопасности и обороны (BRAVE 1), 14 млрд грн - на поддержку научных исследований, в частности в сфере оборонно-промышленного комплекса, энергетики и энергоэффективности.

В рамках поддержки бизнеса предусмотрено финансирование Фонда развития предпринимательства в размере 18 млрд грн для предоставления льготных кредитов по программе "5-7-9%", а также 1,4 млрд грн будет выделено на гранты для бизнеса.

Для поддержки регионов предусмотрено 12,2 млрд грн в виде субвенции на компенсацию разницы в тарифах, что позволит местным бюджетам обеспечить доступность коммунальных услуг для населения. Также 9,4 млрд грн будут направлены на обеспечение жильем граждан через программу Укрфинжилье.

Предусмотрено 1 млрд грн на гуманитарное разминирование земель, что позволит обеспечить безопасность на пострадавших от боевых действий территориях. Также предусмотрено 1,75 млрд грн для Государственного фонда декарбонизации и энергоэффективной трансформации, направленного на уменьшение выбросов углерода и повышение энергоэффективности экономики.

Предусмотрена дополнительная дотация местным бюджетам в размере 51,2 млрд грн, что на 17 млрд грн больше, чем в 2024 году. Эти средства будут направлены в частности на осуществление полномочий органов местного самоуправления на деоккупированных территориях, что будет способствовать восстановлению экономической активности и повышению уровня жизни населения в пострадавших от войны регионах.

Для оперативного реагирования на непредвиденные события в резервном фонде заложено 43,9 млрд грн. Социальные стандарты, в том числе минимальная заработная плата и прожиточный минимум, остаются на уровне декабря 2024 года. Также бюджет предусматривает новую модель управления публичными инвестиционными проектами с планом распределения 25 млрд грн на 2025 год.

Прогноз финансирования государственного бюджета на 2025 год предусматривает снижение дефицита до 19,4% ВВП (в действующем законе о госбюджете на 2024 год – 20,6%), что соответствует показателям, согласованным с международными партнерами.

Государственные заимствования общего фонда планируются в объеме 2237,6 млрд грн, в том числе внутренние – 579,2 млрд грн и внешние – 1658,4 млрд грн. Пока еще не весь объем внешних заимствований подтвержден международными партнерами – что требует дальнейшей кропотливой и упорной работы.

Макропоказатели, заложенные в бюджет

Проект бюджета на 2025 год предусматривает номинальный ВВП в 8 466,3 млрд грн по сравнению с 7 484,7 млрд грн ожидаемого ВВП по результатам 2024-го.

Инфляция к концу года ожидается на уровне 9,5%.

Среднемесячная зарплата должна вырасти с 20 581 грн в 2024 году до 24 389 грн.

Среднегодовой курс гривны по отношению к доллару (по прогнозу Минэкономики) должен вырасти с 40,8 до 45.

Где брать деньги

Доходы общего фонда бюджета (без учета официальных трансфертов, грантов и пособий международных партнеров) предусмотрены в размере 2007,4 млрд грн, что на 410,8 млрд грн (на 25,7%) больше прогнозных доходов текущего года.

Ожидается, что львиную часть доходов бюджет получит от НДС по ввезенным на таможенную территорию Украины товарам – 593,8 млрд грн. Это на 94,9 млрд больше, чем планируется собрать в 2024 году.

За счет налога на доходы физлиц государство планирует собрать 354,1 млрд грн, или +150,1 млрд к плану на 2024 год.

НДС с производимых в Украине товаров должен принести в бюджет 318 млрд грн (+28,9 млрд).

Налог на прибыль предприятий – 205,5 млрд грн (+21,8 млрд).

Акцизный налог с произведенных в Украине товаров – 132,4 млрд грн (+34,2 млрд).

Акцизный налог с ввезенных на территорию Украины товаров – 114,8 млрд грн (+19,5 млрд).

Куда будут тратить деньги

Бюджетные расходы запланированы в размере 3643,6 млрд грн, что на 535,4 млрд (на 17,2%) больше, чем планируется потратить в текущем году.

На безопасность и оборону планируется потратить 2223 млрд грн. Это больше, чем плановые 2 176,7 млрд в 2024 году.

На оплату труда защитникам планируют потратить 1158,4 млрд грн. В текущем году сумма составляет 1149 млрд.

На вооружение и военную технику заложено 737,2 млрд грн (по сравнению с 704,9 млрд текущего года).

Так называемые "Прочие" расходы на безопасность и оборону предусмотрены в размере 327,4 млрд грн (по сравнению с 322,8 млрд в 2024-м).

Ожидается, что на безопасность и оборону в 2025 году будет направлено более четверти прогнозируемого ВВП – 26,3%, или 2223 млрд грн. В 2024 году эта доля должна составить 22,6%.

Государство планирует получить внутренние доходы на 2619,8 млрд грн: 579,2 млрд грн за счет облигаций внутреннего займа и 2040,6 млрд за счет налогов, сборов и других платежей в бюджет.

Из внутренних ресурсов на безопасность и оборону уйдут 2041,8 млрд грн.

Социальная защита

На социальную защиту планируется потратить 419,2 млрд грн.

На пенсии уйдет 237,9 млрд грн.

На помощь попавшим в сложные жизненные обстоятельства лицам, на детей и малообеспеченным семьям (4,5 млн получателей пособий, 230 тыс. малообеспеченных семей) потратят 127,9 млрд грн.

На выплаты льгот и субсидий для 2,8 млн домохозяйств запланировано 42,3 млрд грн.

На социальную защиту лиц с инвалидностью – 6,7 млрд грн.

В поддержку ветеранов войны запланировано 5,6 млрд грн.

Здравоохранение

Финансирование здравоохранения предусмотрено в объеме 210,7 млрд грн.

В частности, программа медицинских гарантий обойдется в 175 млрд грн.

На лекарства и медицинские изделия для лечения тяжелых заболеваний заложено 11,8 млрд грн.

На выявление и реагирование на вспышки болезней и чрезвычайные ситуации запланировано 4,4 млрд грн.

Для предоставления отдельных медицинских услуг некоторым категориям лиц, защищающих/защищающих независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в бюджете заложено 939 млн грн.

Образование

На финансирование образования запланировано 169,3 млрд грн.

103,2 млрд грн – на зарплаты учителям.

28 млрд грн – это гранты на получение высшего образования и подготовка специалистов по приоритетным специальностям на условиях государственного заказа.

2,9 млрд грн – здоровое питание учащихся начальных классов.

1,4 млрд грн – на учебники для школьников.

Культура и медиапространство

Культура обойдется государству в 9,6 млрд грн.

3,9 млрд грн потратят на функционирование и развитие общественного медиа; информационную безопасность и защиту инфопространства.

2,1 млрд грн – на создание условий для развития личности, повышение культурного уровня и эстетического воспитания граждан.

2 млрд грн потратят на развитие украинской культуры путем поддержки театров и концертных организаций.

В 33 млн грн обойдется восстановление, сохранение и увековечивание национальной памяти.

Цифровая трансформация приоритетных отраслей и сфер общественной жизни обойдется государству в 4 млрд грн. Из них развитие украинских инновационных технологий "потянет" на 3 млрд грн, и электронное управление – на 1 млрд грн.

На науку заложили 14 млрд грн. Из них 12,2 млрд грн – в поддержку приоритетных научных исследований, 594 млн грн – на грантовую поддержку научных исследований Национальным фондом исследований, 544 млн грн – на модернизацию и обновление исследовательской инфраструктуры.

На спорт потратят 5,6 млрд грн. Из них: подготовка и участие национальных сборных команд в международных и государственных мероприятиях обойдется в 3,7 млрд грн; участие украинских спортсменов в Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских играх, олимпийских фестивалях, Юношеских олимпийских играх – 1,3 млрд грн; развитие олимпийского, паралимпийского, физкультурно-спортивного, ученического и студенческого спортивных движений – 402 млн грн; создание условий для тренировочного процесса украинских спортсменов – 86 млн грн; социальный проект "Активные парки – локации здоровой Украины" для восстановления ментального здоровья нации – 156 млн грн.

Судебная власть

Финансирование судов обойдется украинцам в 25,8 млрд грн. Из них: 22,1 млрд грн пойдут на Государственную судебную администрацию Украины; 2,4 млрд грн – на Верховный суд; 508 млн грн – на Высший антикоррупционный суд; 367 млн грн – на Высший совет правосудия; 333 млн грн – на Конституционный суд Украины.

Деньги дипломатам

Обеспечение институциональных возможностей зарубежных дипломатических учреждений будет стоить 7,9 млрд грн. Из них 6,7 млрд грн пойдет на функционирование зарубежных дипломатических учреждений Украины.

На обеспечение международного позитивного имиджа и проведение внешней политики потратят 698 млн грн.

А еще 460 млн грн составляют взносы Украины в международные организации.

Поддержка бизнеса

Государство запланировало профинансировать Фонд развития предпринимательства, за счет которого финансируется популярная программа льготного кредитования под 5-7-9%, на 18 млрд грн.

Еще 1,4 млрд грн запланировано на гранты для бизнеса.

Фонду развития инноваций предусмотрено 3 млрд грн.

Существенные средства предусмотрены для восстановления, развития регионов и отдельных отраслей.

Так, в резервный фонд (в частности, на дороги для военных нужд) запланировано направить 43,9 млрд грн.

В Государственный дорожный фонд направят 43,2 млрд грн.

12,2 млрд грн пойдут в поддержку регионов в виде субвенции на компенсацию разницы в тарифах.

9,4 млрд грн – на обеспечение жильем граждан через Укрфинжилье.

В Государственный фонд декарбонизации и энергоэффективной трансформации – направят 1,75 млрд грн.

На гуманитарное разминирование земель запланирован 1 млрд грн.

Дополнительная дотация местным бюджетам для осуществления полномочий органов местного самоуправления, в частности, на деоккупированных территориях, предусмотрена в размере 51,2 млрд грн, что на 17 млрд больше, чем в 2024 году.

Потребности в международном финансировании

Потребность в международном финансировании в 2025 году должна составить 38,4 млрд долларов (с учетом гранта от ЕС объемом 1,5 млрд евро). Это меньше, чем в 2024 году (41,3 млрд долларов).

Дефицит государственного бюджета и государственный долг

Плановый дефицит государственного бюджета в 2025 году должен уменьшиться по отношению к показателю 2024 года: с 1 846,1 до 1 640,6 млрд грн. Если в текущем году плановый дефицит составит 24,1% к ВВП, то в следующем – 19,4% к ВВП.

Государственный долг должен снизиться с прогнозируемых в 2024-м 100,5% от ВВП до 97% (с 7 680,2 млрд грн до 8 210,5).

Проектом государственного бюджета на 2025 год предусмотрены, в частности, государственные заимствования в размере 2 237,6 млрд грн. Из них 1 658,4 млрд грн – внешние заимствования, 579,2 млрд – внутренние.

На погашение долгов запланировано потратить 691,4 млрд грн. Из них 129,4 млрд грн – на внешние долги, 562 млрд – на внутренние. Обслуживание долгов обойдется бюджету в 480,8 млрд грн.

Поступления от приватизации государственного имущества должны составить 3,2 млрд грн.