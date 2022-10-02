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Госбюджет-2023: стало известно, когда его примут в первом чтении

Фото: Даниил Гетьманцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Закон о государственном бюджете на 2023 год будет принят Верховной радой в первом чтении уже в ближайшее время. Это ожидается на следующей неделе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева в эфире телемарафона.

По его словам, в ночь на 2 октября уже истекли сроки подачи поправок в законопроект, их количество назвать сложно, но в связи с ситуацией в стране понятно, что их будет меньше.

"Деньги идут на армию, "социалку" и на те программы по восстановлению нашей инфраструктуры и экономики, которые предусматриваются бюджетом. Предмета для дискуссий нет, именно поэтому в этом году госбюджет будет рассмотрен по упрощенной процедуре. Уже на следующей неделе мы ожидаем его принятия в первом чтении", - рассказал Гетманцев.

Напомним, 21 сентября в Верховной раде состоялась презентация проекта государственного бюджета Украины на 2023 год.

Ранее Кабинет министров одобрил проект бюджета на 2023 год, из которого 50% из всех средств планируют выделить на безопасность и оборону.

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