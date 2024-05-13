Госдолг Украины растет, но ставки снижаются, а сроки растут, - Минфин

По данным пресс-службы, в течение I квартала 2024 года объем долга Украины увеличился на 5,7 млрд. долларов до 151,1 млрд. долларов в основном вследствие увеличения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров. Такая динамика прослеживается как в течение отчетного квартала, так и в последние несколько лет.

С 2022 года по состоянию на 31 марта 2024 года средневзвешенная стоимость долга сократилась почти в 1,4 раза – с 7,79% до 5,57%, а средневзвешенная срочность увеличилась в 1,6 раза – с 6,27 лет до 10,04 лет.

В разрезе кредиторов львиную долю государственного и гарантированного долга составляют:

льготные кредиты, полученные от международных финансовых организаций (МФО) и правительств иностранных государств - 53,8%,

выпущенные ценные бумаги на внутреннем рынке – 27,4%,

выпущенные ценные бумаги на внешнем рынке – 16,0%,

ссуды, полученные от коммерческих банков, других финансовых учреждений - 2,8%.

В разрезе валютной структуры государственного и гарантированного долга доля евро – 33,2%, доллары – 26,3%, гривны – 25,9%, СДР – 10,8%, а в других валютах, в частности в фунтах стерлингов, канадских долларах и японских иенах – 3,8%.