Госдолг Украины вырос еще на 1 млрд долларов

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 июня 2024 составил 6 трлн 168 млрд гривен или 152,16 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов.
В июне 2024 года сумма долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 52,71 млрд гривен и на 1,16 млрд долларов в долларовом эквиваленте. С начала года госдолг вырос на 6,84 млрд долларов.
По данным Минфина, сейчас госдолг растет в основном из-за увеличения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров. Большую часть долга Украины составляют ссуды, полученные от международных финансовых учреждений и правительств других стран.
В июне Украина получила 2,02 млрд. долларов от Европейского Союза в рамках инструмента Ukraine Facility.
В то же время Украина выплатила:
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 248,6 млн. долларов.
Средний курс вырос за месяц с 1,9% до 40,48 грн/доллар.
Страны-кредиторы Украины из стран Большой семерки (G7) и Парижского клуба дали Киеву отсрочку по обслуживанию суверенного долга до конца марта 2027 года.
Кроме того, Украина 22 июля достигла договоренностей с Комитетом собственников еврооблигаций Украины по реструктуризации выплат по внешнему долгу. Существующие еврооблигации на сумму 23,4 млрд долларов в обращении будут обменены на пакет новых еврооблигаций с номинальным снижением стоимости долга на 37% на начальном этапе и снижением чистой приведенной стоимости долга на 60%.