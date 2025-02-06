Госдолг Украины вырос, но стал более дешевым и долгосрочным, - Минфин

В частности, с 2022 года по состоянию на 31 декабря 2024 года средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга Украины сократилась в 1,5 раза - с 7,79% до 5,09%, а средневзвешенная срочность увеличилась в 2 раза - с 6,27 лет до 12,26 лет.

В разрезе кредиторов львиную долю государственного и гарантированного долга составляют льготные займы, полученные от международных финансовых организаций (МФО) и правительств иностранных государств - 58%, выпущенные ценные бумаги на внутреннем рынке - 28%, выпущенные ценные бумаги на внешнем рынке - 12% и займы, полученные от коммерческих банков, других финансовых учреждений - 2%.



В разрезе валютной структуры государственного и гарантированного долга доля евро - 33%, доллары - 27%, гривны - 25%, СПЗ - 11%, а в других валютах, в частности в фунтах стерлингов, канадских долларах и японских иенах - 4%.

По предварительным расчетам, государственный долг Украины к ожидаемому ВВП в 2024 году составляет 87,9%.