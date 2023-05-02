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Госдолг Украины за последний месяц вырос еще на 3,9 млрд долларов

Фото: госдолг Украины в апреле-2023 вырос на 3,9 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 31 марта 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 4 384,99 млрд гривен или 119,91 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов.

В марте 2023 года сумма долга Украины выросла в гривневом эквиваленте на 143,23 млрд гривен и в долларовом эквиваленте на 3,92 млрд долларов.

Отметим, США обязались предоставить бюджету Украину в 2023 году помощи в виде грантов на 9,9 млрд долларов, ЕС предоставит 18 млрд євро макрофинансовой помощи в виде льготных кредитов.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что внешнего финансирования для покрытия дефицита государственного бюджета будет достаточно до конца 2023 года. Это предусмотрено программой МВФ и решениями стран-партнеров.

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Министерство финансов УкраиныГосдолг