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Госдолг Украины за месяц вырос еще на 4,3 млрд долларов: что стало причиной

Фото: Госдолг Украины вырос в апреле на 4,3 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Госдолг Украины продолжает увеличиваться. В апреле он вырос на 4,3 млрд долларов, поскольку поступили транши кредитов МВФ и Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов.

По состоянию на 30 апреля 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 4 544,87 млрд гривен или 124,28 млрд долларов.

За апрель сумма долга выросла в гривневом эквиваленте на 159,92 млрд гривен и в долларовом эквиваленте на 159,92 млрд долларов. С начала года госдолг вырос на 471,37 млрд гривен или на 12,89 млрд долларов.

Госдолг вырос в основном из-за того, что в апреле Украина получила транш кредита МВФ на 2,7 и 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС. Благодаря этому Международные резервы Украины за апрель выросли на 12,8% до 35,9 млрд долларов. Такой объем резервов рекордный за последние 11 лет (с августа 2011 года).

Отметим, США обязались предоставить бюджету Украину в 2023 году помощь в виде грантов на 9,9 млрд долларов, ЕС предоставит 18 млрд евро в макрофинансовую помощь в виде льготных кредитов.

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Министерство финансов УкраиныМВФ