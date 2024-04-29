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Госдолг Украины за месяц вырос более чем на 7 млрд долларов: что стало причиной

Фото: Госдолг Украины превысил 150 млрд долларов (GettyI mages)
Автор: Александр Белоус

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 марта 2024 года составил 5 трлн 924,25 млрд гривен или 151,05 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов.

По данным Минфина, в течение марта года сумма долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 434,31 млрд гривен и на 7,36 млрд долларов в долларовом эквиваленте.

Заимствование в марте

В марте после перерыва Украина начала получать международную помощь, оказываемую в виде долгосрочных кредитов.

В частности, было предоставлено:

  • 4,901 млрд долларов – от ЕС первый транш в рамках переходного финансирования по инструменту Ukraine Facility от ЕС;
  • 1,626 млрд долларов – от Всемирного банка под гарантии Японии и Великобритании;
  • 1,471 млрд долларов – от Канады;
  • 881 млн долларов – от МВФ.

Долг в 2022-2023 годах

Госдолг Украины за 2022 год увеличился на 13,49 млрд долларов (на 13,7% млрд долларов) до 111,45 млрд долларов, за 2023 год на 33,87 млрд долларов (на 30,4%) 145,32 млрд долларов.

В сентябре 2022 года страны-кредиторы Украины из стран "Большой семерки" (G7) и Парижского клуба дали отсрочку Киеву по обслуживанию суверенного долга до конца 2023 года.

В декабре 2023 года реструктуризация долга была продлена до конца марта 2027 года.

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Министерство финансов УкраиныМВФ