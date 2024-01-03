Госдолг США впервые в истории превысил 34 трлн долларов

Общий государственный долг федерального правительства США обновил рекорд. Ежедневный отчет министерства финансов США за 29 декабря показал, что общий непогашенный государственный долг вырос до 34,001 триллиона долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Этот показатель был достигнут вскоре после того, как в сентябре федеральный долг превысил 33 триллиона долларов на фоне роста федерального дефицита, вызванного падением налоговых поступлений и ростом федеральных расходов.

Конгресс возвращается в Вашингтон на следующей неделе, чтобы обсудить крайние сроки 19 января и 2 февраля для урегулирования государственных расходов до сентября. Это произойдет на фоне требований республиканцев сократить расходы в 2024 финансовом году ниже пределов, согласованных в июне. Законодатели также надеются одобрить чрезвычайную помощь Украине и Израилю, возможно, с сопутствующими положениями о безопасности границ США.

Неутверждение более 10 законопроектов о расходах на 2024 финансовый год приведет агентства Вашингтона в режим закрытия. Но достижение компромисса может стать более трудным, поскольку ноябрьские президентские выборы и выборы в Конгресс быстро окажутся в центре внимания.

Майя МакГинеас, президент комитета по федеральному бюджету, группы по надзору за бюджетной ситуацией, назвала цифру федерального долга в 34 триллиона долларов "поистине удручающим достижением", объяснив это нежеланием политических лидеров делать трудный бюджетный выбор.

"Мы по-прежнему надеемся, что политики примут дальнейшие меры по сокращению наших заимствований либо путем повышения налогов, сокращения расходов, либо создания налогово-бюджетной комиссии - или, в идеале, сделав все вышеперечисленное", - сказала МакГинеас в своем заявлении.

Наследие Трампа

Представитель Белого дома Майкл Кикукава заявил, что увеличение долга было вызвано принятым республиканцами снижением налогов в 2017 году, которое принесло пользу корпорациям и богатым американцам.

"Республиканцы в Конгрессе хотят удвоить ставку на MAGAnomics, выделив более 3 триллионов долларов в виде подарков в пользу богатых, одновременно заставляя трудолюбивых американцев платить за это, сокращая программы социального обеспечения, Medicare и Medicaid", - говорится в заявлении Кикукавы.

Он добавил, что Байден планирует сократить дефицит США на 2,5 триллиона долларов в течение 10 лет за счет повышения налогов на крупные корпорации и богатых американцев, а также сокращения расходов на фармацевтические препараты и налоговых льгот для нефтяных компаний.

Отметим, размер экономики США в 2023 году составляет 27 триллионов долларов. МВФ ожидает, Что ВВП США в 2023 году вырастет на 2,1%, в 2024 году - на 1,5%.