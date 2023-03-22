Государственный и частный долг Украины вырос почти до 90% от ВВП, - НБУ

По данным НБУ, внешний долг государственного сектора увеличился на 12,1 млрд долларов и составил 69,1 млрд долларов (46,6% ВВП). Внешние обязательства частного сектора уменьшились на 9,8 млрд долларов и составили 62,9 млрд долларов (42,4% от ВВП).

Внешние обязательства сектора общего государственного управления увеличились на 14,1 млрд долларов - до 65,3 млрд долларов (44,0% от ВВП) за счет чистого привлечения кредитов от международных партнеров (14,7 млрд долларов) и от МВФ (2 ,3 млрд долларов).

Внешний долг центрального банка уменьшился на 2,0 млрд долларов и на 31 декабря 2022 года составил 3,8 млрд долларов.

Долг коммерческих банков сократился на 1,4 млрд долларов до 2,1 млрд долларов.

Внешний долг других секторов экономики уменьшился на 6,9 млрд долларов - до 40,2 млрд долларов (27,1% от ВВП).

К концу 2022 года по географической структуре задолженности частного сектора по негарантированным кредитам (вместе с межфирменным долгом) основной страной-кредитором оставался Кипр: его доля выросла за год на 2,6 п.п. и составил 48,7%.

Основной валютой внешних заимствований Украины по состоянию на конец 2022 г. оставался доллар США: 55,7% от общего объема внешнего долга, однако, его доля уменьшилась за год на 5,6 в. п. Также уменьшились удельный вес обязательств в СДР перед МВФ на 0,3 в. п. - до 10,9% и доля долга в гривне на 1,5 и. п. - до 1,9%. В то же время, увеличилась доля заимствований у евро: с 23,0% до 29,2%.