Государственные льготы для участников боевых действий: как их получить

Напомним,что статус участника боевых действий могут получить лица, официально зарегистрированные в воинской части как военнослужащие. Для оформления УБД требуется ряд документов.

Кроме того, удостоверение ветерана теперь доступно в приложении "Дія". Его могут получить не только военные, но и пострадавшие в результате войны и семьи погибших защитников.