Государственное и коммунальное имущество могут освободить от арендной платы, но есть нюанс

Государственное и коммунальное имущество на территориях активных боевых действий могут освободить от арендной платы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В ходе очередного совещания по правам на жилье отдельных категорий внутрипереселенных лиц был поднят вопрос об освобождении от арендной платы за государственное и коммунальное имущество на территориях активных боевых действий.

В процессе обсуждений представитель от Фонда государственного имущества Украины презентовал проект предусматривающих изменений - на время действия военного положения освободить от арендной платы за государственное и коммунальное имущество следующие категории лиц:

физических лиц/физических лиц-предпринимателей, призванных или принятых на военную службу;

арендаторов имущества, расположенного в зоне активных боевых действий и на временно оккупированных территориях в соответствии с Перечнем территорий, утвержденным приказом Минреинтеграции от 22 декабря 2022 года № 309 (с изменениями).

Кроме этого, во время обсуждения было предложено установить органам местного самоуправления и их предприятиям месячную арендную плату в размере 1 гривны за 1 квадратный метр площади для общежитий, обустроенных с целью размещения переселенцев.