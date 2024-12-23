Украинцы могут получить 6 500 гривен на детей: кому доступна программа

В декабре 2024 года семьи из числа малообеспеченных и внутренне перемещенных лиц получат 6500 гривен на каждого ребенка. Кроме того, помощь будет оказана лицам с инвалидностью I группы из числа ВПЛ. К тому же, выплаты в размере 1000 гривен получат дети, которые воспитываются в семье опекунов или попечителей.

Отмечается, что эти средства предназначены для того, чтобы семьи могли приобрести теплую одежду, обувь и другие необходимые зимние вещи для своих детей. Однако, если теплые вещи уже были куплены ранее, средства можно будет потратить на обеспечение других потребностей.

Стоит отметить, что выплаты будут начислены автоматически. В частности, средства поступят на карточный счет получателя помощи. К тому же, помощь не будут включать в среднемесячный совокупный доход семьи. То есть выплаты никоим образом не будут влиять на назначение других видов помощи (жилищной субсидии и т.д.).