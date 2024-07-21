Государство не создало условия для строительства новых электростанций, - инвесторы

"Российский энергетический терроризм" стал победителем после того, как украинский парламент не смог отменить пошлины на импорт определенного ветроэнергетического оборудования в двух недавно принятых законопроектах", - утверждает УВЭА.

Издание напоминает, что на этой неделе парламент Украины проголосовал за отмену налогов и сборов на энергетическое оборудование, поскольку страна стремится заменить объекты производства электроэнергии, уничтоженные российскими ракетами.

Однако в УВЭА заявили, что законопроекты не отменяют налоги и пошлины на импорт ветрогенераторов.

"В результате основное оборудование, необходимое для строительства ветровых электростанций, не будет освобождено от налогов, что противоречит заявленным намерениям правительства. Без необходимых налоговых льгот развитие ветроэнергетики в Украине значительно замедлится", – отмечают инвесторы.

По данным ассоциации, сейчас в Украине существует потенциал для строительства до 3 ГВт ветроэлектростанций в течение следующих двух лет, но украинский парламент неоднократно дискриминировал ветроэнергетический сектор.

"Это пренебрежение свидетельствует о сознательном выборе для увеличения дефицита энергетической системы, сдерживания международных инвестиций, ущерба имиджу Украины и содействия российскому энергетическому терроризму", - подчеркивают в УВЭА.

Как сообщалось, 16 июля парламент проголосовал за законопроекты №11258 и №11259, предусматривающие отмену пошлин и начисление НДС на импорт энергетического оборудования в Украину.

В то же время Украинская ветроэнергетическая ассоциация заявила, что Рада не предоставила налоговые стимулы инвесторам для строительства новых ветроэлектростанций в Украине, из-за чего проблема отключений электроэнергии усугубится.

По мнению инвесторов, отсутствие поддержки проектов ветроэнергетики чревато прямыми негативными последствиями для уменьшения дефицита мощности в энергосистеме и сокращения времени отключений в перспективе ближайших лет.