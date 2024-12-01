Государство полностью провалило "зеленые" аукционы в 2024 году, - нардеп

"Пока вы сидите без света, государство с позором упускает возможности строить новые энергетические мощности", - написал нардеп.

По его словам, государство очень формально и без интереса подошло к способности найти хотя бы инвесторов в зеленую энергетику с помощью зеленых аукционов. В результате они провалились.

"Никто из международных и даже внутренних инвесторов не будет строить в стране новые электростанции, когда этот бизнес продуцирует исключительно многомиллиардные долги и государство никак не реагирует на эту проблему", - отмечает Гончаренко.

По его мнению, усугубляют ситуацию еще ценовые ограничения на рынке электроэнергии, мешающие импортировать максимум электроэнергии.

Кроме того, как пишет нардеп, дальше идут попытки повесить новые долги на Укрэнерго из-за дефицитного тарифа на передачу.

"Это полное фиаско и приговор государственной политике по возобновлению энергетики. Без каких-либо кардинальных изменений генераторы с нами надолго", - резюмировал Гончаренко.

Как сообщалось ранее, задолженность НЭК "Укрэнерго" за компенсацию производства электроэнергии из альтернативных источников перед госпредприятием "Гарантированный покупатель" превысила 30 миллиардов гривен.

Эксперты и инвесторы призывают государство не допустить дальнейшего накопления долгов "Укрэнерго" за услугу по увеличению производства электроэнергии из ВИЭ.