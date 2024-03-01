Государство перечислило украинцам на капитальные ремонты 1 млрд гривен по программе "єВідновлення"

По ее словам, на этот вид компенсации украинцы подали 5053 заявления и 4733 заявителям выплату на общую сумму в 1,6 млрд. гривен уже согласовали. Причем 83% владельцев жилья, поврежденного капитально, эти компенсации уже даже получили, а общая сумма выплат достигла 1 млрд гривен (первый транш от государства).

"Мы видим, что скорость обработки заявлений от граждан растет. Это происходит в том числе и благодаря тому, что увеличивается количество комиссий при ОМС, которые с такими заявлениями работают. Да, на момент запуска программы в мае 2023 года их было чуть более 500 и мы прекрасно понимали, что не медлить с созданием комиссий на местах было очень важно, поскольку начало первых выплат пострадавшим гражданам зависело именно от скорости действий местных властей. Если, например, в ноябре их было 611, то сейчас работает уже 643 комиссии", - сообщила Шуляк.

Парламентарий уточнила, что максимальная сумма выплат по этой категории компенсации составляет 500 тыс. гривен для частного дома и 350 тыс. гривен в случае квартиры в многоэтажном. В свою очередь выплаты в категории срочных ремонтов могут достигать только 200 тыс. гривен.

"Когда мы запускали программу в мае прошлого года, ключевая цель была помочь людям, жилье которых нуждалось в срочном ремонте - чтобы успеть сделать ремонт до холодов и в нем можно было жить. Например, починить потолок, двери, вставить окна. Но в конце декабря мы наконец-то начали этап выплат людям, жилье которых нуждалось в более основательном восстановлении - например, демонтаже разрушенных стен, восстановлении фасадов, ремонте полов и т.д.", - пояснила Шуляк.

Она также уточнила, что в отличие от компенсации для мелкого срочного ремонта выплаты по этой категории повреждений производятся двумя траншами - 70% и 30%.

Чтобы получить второй транш, люди должны обязательно отчитаться, как они использовали средства в рамках первого транша, и без этого завершить ремонт не удастся. Отчитаться можно в приложении или на портале Дія, а также в ЦПАУ и с помощью нотариусов, подключенных к РПЗМ. Эта опция, объяснила Шуляк, появилась в феврале этого года.

Напомним, с 26 января 2023 г. владельцы разрушенных в результате российской вооруженной агрессии частных домов получили возможность подавать заявления на компенсацию "єВідновлення" для строительства нового дома на своем старом участке.

Ранее- в случае полного уничтожения дома, они могли лишь воспользоваться опцией получения жилищного сертификата, который можно обменять на квартиру в многоэтажке. Подано уже 600 таких заявлений и 112 заявителей уже получили компенсацию на общую сумму в 2,7 млрд гривен.