Государство должно обеспечить улучшение расчетов перед ВИЭ уже с сентября, - инвесторы

"Государство должно обеспечить улучшение расчетов перед ВИЭ уже с сентября этого года. Уровень расчетов за производимую электроэнергию по ВИЭ в Украине в текущем году ухудшается ежемесячно и является критически низким для бесперебойной работы предприятий в отопительный сезон", - сообщают в ассоциации.

Как отмечается, финансовые проблемы касаются и других энергопредприятий Украины, страдающих дефицитом средств, вызванных проблемой круговых долгов на рынке электроэнергии.

"Причем значительная часть ответственности за это лежит на ГП "НАЭК Энергоатом", которое задолжало по ПСО перед ГП "Гарантированный покупатель" только за текущий год более 18 млрд гривен", - уточняют инвесторы.

Также сообщается, что на прошлой неделе председатель правления УВЭА Андрей Конеченков принял участие в заседании Комитета ВР Украины по вопросам энергетики и коммунальных услуг, посвященном вопросу подготовки топливно-энергетического комплекса к ОЗУ, где заявил о необходимости предоставить четкий и понятный участникам рынка график погашения задолженности по стороны Энергоатома.

"В противном случае многие компании не успеют подготовиться к еще одной сложной зиме", - подчеркивают в ассоциации.

Как сообщалось, президент "Энергоатома" Петр Котин 17 августа заявил, что компания планирует начать в сентябре процесс погашения долгов перед поставщиками электроэнергии для населения и планирует завершить этот процесс до конца года.