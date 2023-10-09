ua en ru
Пн, 09 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Государство должно разработать план выплаты "Энергоатомом" 17 млрд гривен долга, - нардеп

Понедельник 09 октября 2023 22:11
UA EN RU
Государство должно разработать план выплаты "Энергоатомом" 17 млрд гривен долга, - нардеп Фото: государство должно разработать план выплаты "Энергоатомом 17 млрд гривен долга на энергорынке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Энергетическим компаниям сложно работать в условиях нехватки финансирования и непредсказуемости по расчетам "Энергоатома".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Кучеренко в ходе заседания Комитета по энергетике и ЖКХ.

"Я точно помню, что на предыдущем заседании комитета мы говорили о графиках. Я понимаю, что у руководителя любого предприятия, если у него нет графика, очень сложно спланировать свой производственный процесс", - сказал Кучеренко.

"Вы (президент Энергоатома Петр Котин, - ред.) именно заявляли, что разработаете график погашения 17 млрд грн долгов до конца 2023 года", - добавил депутат.

В ответ ему президент "Энергоатома" отметил, что источников финансирования этой суммы долга пока нет.

В то же время, Кучеренко подчеркнул, что государственные органы власти должны сосредоточиться на решении этой проблемы, чтобы рынок электроэнергии наполнялся ликвидностью и компании могли стабильно работать и планировать свою деятельность.

По его словам, власть могла бы выделить арбитра из государственных органов власти, которые системно занимались бы решением и недопущением проблемы накопления долгов. При этом на заседании комитета отмечено, что такую функцию должны выполнять Министерство энергетики и Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг.

Ранее сообщалось, что компания "Энергоатом" с сентября обеспечивает полную оплату текущих финансовых обязанностей, частично погашает долги на энергорынке, но на конец года все равно будет 17 млрд грн долга из-за отсутствия других источников финансирования.

Эксперты считают, что Кабмин должен докапитализировать "Энергоатом" или же позволить компании выпустить облигации для того, чтобы погасить существующую задолженность на рынке электроэнергии Украины до начала отопительного сезона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Энергоатом Электроэнергия
NEWS
Кулеба о предложениях по территориальным уступкам РФ: даже не думайте об этом
Кулеба о предложениях по территориальным уступкам РФ: даже не думайте об этом
DAILY
Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины