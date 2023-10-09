Государство должно разработать план выплаты "Энергоатомом" 17 млрд гривен долга, - нардеп

Энергетическим компаниям сложно работать в условиях нехватки финансирования и непредсказуемости по расчетам "Энергоатома".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Кучеренко в ходе заседания Комитета по энергетике и ЖКХ.

"Я точно помню, что на предыдущем заседании комитета мы говорили о графиках. Я понимаю, что у руководителя любого предприятия, если у него нет графика, очень сложно спланировать свой производственный процесс", - сказал Кучеренко.

"Вы (президент Энергоатома Петр Котин, - ред.) именно заявляли, что разработаете график погашения 17 млрд грн долгов до конца 2023 года", - добавил депутат.

В ответ ему президент "Энергоатома" отметил, что источников финансирования этой суммы долга пока нет.

В то же время, Кучеренко подчеркнул, что государственные органы власти должны сосредоточиться на решении этой проблемы, чтобы рынок электроэнергии наполнялся ликвидностью и компании могли стабильно работать и планировать свою деятельность.

По его словам, власть могла бы выделить арбитра из государственных органов власти, которые системно занимались бы решением и недопущением проблемы накопления долгов. При этом на заседании комитета отмечено, что такую функцию должны выполнять Министерство энергетики и Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг.

Ранее сообщалось, что компания "Энергоатом" с сентября обеспечивает полную оплату текущих финансовых обязанностей, частично погашает долги на энергорынке, но на конец года все равно будет 17 млрд грн долга из-за отсутствия других источников финансирования.

Эксперты считают, что Кабмин должен докапитализировать "Энергоатом" или же позволить компании выпустить облигации для того, чтобы погасить существующую задолженность на рынке электроэнергии Украины до начала отопительного сезона.