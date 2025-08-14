Государство должно финансово поддержать УЗ, это правильный шаг, - эксперт

"Сейчас государственный бюджет в сложной ситуации. Но если финансирование состоится и Укрзализныця получит поддержку со стороны государства - это будет правильный шаг. Потому что на самом деле во многих странах мира железная дорога получает государственные субвенции и государственную поддержку", - отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что экономика страны сейчас переживает очень сложные времена, и Укрзализныця понесла большие потери во время войны. Но это не отменяет того, что компания должна демонстрировать большую прозрачность.

"Хорошо, что нашлась возможность за счет налогоплательщиков профинансировать мораторий фактически на повышение тарифов, и они не вырастут. В то же время хотелось бы все-таки видеть прозрачность в работе Укрзализныци. И я бы был очень счастлив услышать какой-то отчет о работе наблюдательного совета, например. Потому что я вообще забыл об их существовании, хотя, насколько мне известно, зарплаты платятся исправно, и зарплаты немаленькие", - напомнил Омелян.

Напомним, ранее Европейская бизнес ассоциация обратилась к вице-премьеру Алексею Кулебе с призывом включить в госбюджет-2026 субсидию для УЗ на покрытие убытков от пассажирских перевозок.