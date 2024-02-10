Государство должно помочь "Энергоатому" и "Укрэнерго" привлечь финансирование на выплату долгов, - АСЕУ

Государство должно поддержать компании Энергоатом и Укрэнерго предоставлением государственных гарантий на привлечение финансирования, чтобы направить эти средства на выплату долгов на рынке электроэнергии Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя правления Ассоциации солнечной энергетики Украины Владислава Соколовского.

"Проблема (долгов, - ред.) должна была быть решена до конца 2021 года, но этого не произошло. Война действительно добавила к этой проблеме многие другие новые аспекты… Возможно привлечение финансирования Энергоатома и Укрэнерго под государственные гарантии. Так пытались решить вопрос в 2020 году ", – сказал Соколовский.

В то же время он напомнил, что в 2020 году долги достигали 14 млрд грн и увеличились вдвое.

Соколовский также рассказал, что основные факторы, влияющие на долги, это дефицитный тариф на передачу "Укрэнерго", долги старого рынка электроэнергии, которые остались не выплаченными компанией "Энергорынок", а также проблема долгов коммунальных предприятий.

"Например КП "Вода Донбасса". Эти долги тянутся много лет, там долгов на 8,5 млрд грн… Долги старого рынка от компании "Энергорынок". Если бы она взыскала долги, то общая ликвидность рынка электроэнергии улучшалась бы", - сказал эксперт.

Кроме того, по словам представителя АСЕУ, существует проблема по оплате поставщиками универсальных услуг, "Укрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель" пени и штрафов.

"Все судятся со всеми и соответственно получают судебные решения, по которым компании должны уплатить штрафные санкции. Только штрафные санкции уже миллиарды", - сказал Соколовский.

Напомним, задолженность "Энергоатома" по финансированию льготного тарифа на электроэнергию для населения составляет 17 млрд грн, долг "Укрэнерго" за услугу по увеличению производства электроэнергии из альтернативных источников около 30 млрд грн.