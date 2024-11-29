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Государство игнорирует долговый кризис в "зеленой" энергетике, - Игнатьев

Пятница 29 ноября 2024 15:32
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Государство игнорирует долговый кризис в "зеленой" энергетике, - Игнатьев Фото: государство игнорирует долговой кризис в "зеленой" энергетике (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

Государство должно лучше разрешать кризис долгов перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислава Игнатьева.

"Долги будут, к большому сожалению, акмулироваться. Это прогнозируют большинство экспертов", - сказал Игнатьев.

По его словам, компания Укрэнерго хочет иметь финансовые ресурсы для восстановления энергетической инфраструктуры, а также выплату определенной суммы средств на поддержку отрасли зеленой энергетики.

"К сожалению, тех средств, которые сейчас есть, хватит на кампанию по восстановлению. На покрытие долговой обязательства не хватит, то есть долги будут оставаться",- сказал эксперт.

Как сообщалось ранее, задолженность НЭК "Укрэнерго" за компенсацию производства электроэнергии из альтернативных источников перед госпредприятием "Гарантированный покупатель" превысила 30 миллиардов гривен.

Эксперты и инвесторы призывают государство не допустить дальнейшего накопления долгов "Укрэнерго" за услугу по увеличению производства электроэнергии из ВИЭ.

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